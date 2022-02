Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen) (Andreas Arnold / dpa)

Bei der Auftaktveranstaltung in Berlin sagte die Grünen-Politikerin, Einsamkeit habe viele Gesichter und fordere alle in der Gesellschaft. Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass sich mehr Menschen einsam fühlten. Es sei jetzt vielfältige Angebote nötig, um alle Generationen zu erreichen. Spiegel betonte, die Kontaktbeschränkungen der vergangenen zwei Jahre hätten sich insbesondere auf alte Menschen und Kinder und Jugendliche negativ ausgewirkt. Auch Armut sei ein Faktor, der Einsamkeitserfahrungen verschärfe.

Das Kompetenznetz soll laut Ministerium dabei helfen, Wege aus der Einsamkeit zu finden, etwa, indem es Wissen über konkrete Angebote vermittele. Es ist am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main angesiedelt. Das Bundesfamilienministerium fördert das Projekt bis Ende des Jahres mit gut einer Million Euro.

