Der FC Liverpool wird morgen im Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad aus politischen Gründen auf seinen Spieler Xherdan Shaqiri verzichten.

Wegen der Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo hätte dem Schweizer Fußball-Nationalspieler mit kosovarischen Wurzeln in Belgrad ein feindseliger Empfang gedroht, so der Club. Liverpools Trainer Jürgen Klopp war bemüht, dem Thema die Brisanz zu nehmen und betonte, dass Liverpool damit "absolut keine politische Botschaft" senden wolle. "Shaq akzeptiert und versteht das. Er ist unser Spieler, wir lieben ihn, und er wird für uns noch sehr oft spielen, aber nicht am Dienstag", sagte Klopp weiter. Beim 4:0 im Hinspiel war Shaqiri noch zum Einsatz gekommen.



Bei der WM 2018 machte Shaqiri mit seinem Teamkollegen Granit Xhaka Schlagzeilen, als sie ihre Tore gegen Serbien (2:1) mit der pro-albanischen Doppeladler-Geste feierten. Der Weltverband FIFA ahndete dies mit einer Geldstrafe von knapp 9.000 Euro. Serbien erkennt den Kosovo nicht als Staat an.