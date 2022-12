The Game Awards 2022

Preise gab es bei den " Game Awards 2022 " in insgesamt 32 Kategorien. Spiel des Jahres wurde "Elden Ring". Die Macher schufen dafür eine ganz neue Fantasywelt, an deren Erzählung neben Hidetaka Miyazaki auch George R. R. Martin, der Autor des Bestsellers "Das Lied von Eis und Feuer", mitgewirkt hat. Insgesamt holte "Elden Ring" zusammen mit dem Action-Abenteuerspiel "God of War: Ragnarök" die meisten der sogenannten Spiele-Oscars.