Gestern Abend ist die Spielemesse Gamescom eröffnet worden.

Sie findet wegen der Coronapandemie erstmals nicht in Köln, sondern nur digital statt. Bis Sonntag werden zahlreiche neue Spiele vorgestellt; User haben die Möglichkeit, neue Titel über die Cloud selbst anzuspielen, Talkrunden zuzuhören und Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren. Außerdem gibt es Turniere, in denen mehrere Spieler in ausgewählten Spielen mit- und gegeneinander antreten können.



Heute eröffnet Bundesaußenminister Maas außerdem den Gamescom Congress als Digital-Konferenz. In über 20 Programmpunkten und mehr als 60 Vorträgen steht das digitale Lernen im Mittelpunkt.



Die Gamescom gilt als größte Messe für Computer- und Videospiele der Welt. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 370.000 Menschen nach Köln.