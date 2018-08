Die Gamescom in Köln ist eine Erfolgsgeschichte sonder gleichen. Die Veranstalter und Lokalpolitiker klopften sich angesichts der boomenden Branche, der wachsenden Ausstellerzahlen und des Besucheransturms medienwirksam gegenseitig auf die Schulter: Haben wir gut gemacht!

Gar nicht gut gemacht! Denn schon die letzte Gamescom war für alle Beteiligten vor Ort eine Zumutung; die jetzt zu Ende gegangene noch viel mehr. Denn nur ein Bruchteil der teilweise von weither angereisten jungen Leute hatte wirklich Gelegenheit, das zu tun, wofür sie kamen: neue Spiele an testen. Keine Chance. Von Überblick gewinnen ganz zu schweigen. Es war so voll, dass man nur im Schneckentempo vorankam. Ein nachhaltiges Messeerlebnis sieht anders aus. Eine gefühlsmäßig gescheiterte Gamescom war das also. Massenweise lange Gesichter frustrierter Menschen. Wie man das im nächsten Jahr ändert, ob mit längeren Messezeiten oder ausgelagerten Veranstaltungen, das sind die Hausaufgaben jener Experten, die sich jetzt in Köln so erfreut auf die Schulter klopften.

Computerspieler galten als sozial gestörte Gestalten

Die am relativ entspannten, noch fürs allgemeine Publikum gesperrten ersten Tag angereisten Politikerinnen und Politiker nutzten die Messe, um sich als modern zu präsentieren. Das geht auf keiner Buch- oder Automobilmesse so gut, wie auf dieser Messe der Kids.

Games und E-Sport – also zum Beispiel Fußballspielen am Bildschirm – sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben, die ersten Gelder sollen im Januar 2019 fließen.

Dieser Wandel ist beeindruckend. Noch vor kurzem galten die Computerspieler als sozial – und damit auch politisch – gestörte Gestalten, denen jederzeit der Amoklauf in der nächsten Schule zuzutrauen war.

Computerspiele als Antreiber des Netzausbaus

Der Markt für Computerspiele denkt nicht mehr in Umsätzen von Millionen, sondern von Milliarden Euro. Und da fällt plötzlich auf, wie verschwindend klein der deutsche Anteil an diesem international lukrativen Geschäft ist.

Plötzlich erklärt das Podium aus Partei-Größen auf der Gamescom die Computerspiele zu Antreibern des Netzausbaus. Auch in die Zuwandererpolitik wirken die Computerspiele hinein: Wie findet man in den versiegenden Strömen an den Grenzen Menschen mit Programmiertalent? Ist es noch zeitgemäß, auf Abitur oder Hochschulabschluss zu bestehen, wenn man jemanden fördert? Ab nächstem Jahr wird gefördert.

Doch wer, fragte auf einer Gamescom-Podiumsdiskussion der SPD-Generalsekretär und Computerspiel-affine Lars Klingbeil ironisch, wer verteilt die Gelder dann an die E-Sport-Entwickler? Seine rhetorische Antwort: der Sportminister! Horst Seehofer. Der Saal bebte vor Lachen.