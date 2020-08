Bill Russell hat das, was gerade in der Basketballliga NBA passiert ist, sehr bewegt. Zumindest schrieb das der inzwischen 86-Jährige so auf Twitter. Und die, die sich in der Geschichte des US-Sports auskennen, dürfte das nicht wundern: Vor fast 60 Jahren war Russell derjenige, der als schwarzer Spieler in der NBA nicht spielen wollte – aus Protest gegen Rassismus. Seine schwarzen Mitspieler bei den Boston Celtics taten es ihm gleich, ebenso wie die schwarzen Teammitglieder des Gegners.

Was bei dem Spiel damals 1961 anders war als beim Boykott, der jetzt in den NBA-Playoffs ausgelöst wurde? Die weißen Spieler machten weiter.

(imago images)Spielerstreik in der NBA: US-Sportler setzen Zeichen gegen Polizeigewalt

Nach einem erneuten Fall von Polizeigewalt in den USA hat der Protest der NBA-Spieler eine neue Ebene erreicht. Die Milwaukee Bucks weigerten sich zu ihrem Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic anzutreten.

Es sagt viel aus über den Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika, dass 60 Jahre später die Wut und die gefühlte Ohnmacht angesichts des Rassismus kaum kleiner sein dürften, als damals. Nur diesmal zieht der Boykott weite Kreise.

Kampagnen reichen nicht aus

Für das Basketballteam der Milwaukee Bucks war am Mittwoch endgültig klar: Nichts soll mehr ablenken von dem, was in den USA momentan passiert. Schließlich war es in ihrem Bundesstaat Wisconsin, wo der schwarze Amerikaner Jacob Blake jüngst von Polizisten niedergeschossen wurde.

Und genau deshalb war es für das Team in dieser NBA-Saison mit den Spielfeld-Schriftzügen, auf denen "Black Lives Matter" steht, nicht mehr getan. Alle Spieler der Bucks blieben in Florida statt zu spielen in der Kabine. Ihr Statement: Als Repräsentanten aus Wisconsin werde von ihnen auf dem Platz das höchste Niveau erwartet. Diesen Standard habe man erfüllt, aber das Gleiche erwarte man von den Gesetzgebern und der Strafverfolgung.

Ein wichtiger Schritt – es hat sich längst gezeigt, dass Schriftzüge und Kampagnen eben nicht die erhoffte Wirkung zeigen.

Was es auslösen kann, wenn sich ein Team geschlossen traut, zu verweigern, das hat der prompte Dominoeffekt im US-Sport gezeigt: Alle Mittwochsspiele der NBA wurden – nach weiteren Blockaden – abgesagt. Kurz darauf zog die Profiliga der Basketballerinnen nach, die Fußball- und die Baseball-Liga und die beiden großen Tennis-Weltverbände – zumindest vorerst.

Sportler lösen ein Beben aus

Athleten flankieren ihr konkretes Handeln mit einer klaren politischen Ansage.

Wie Basketball-Ikone LeBron James, der auf Twitter in Großbuchstaben Veränderung herbeiflehte. Das sind politische Aussagen von Spielern, die für Millionen Menschen Idole sind – nicht nur in den USA. Ihre Strahlkraft hilft ihnen sonst, Werbeverträge zu bekommen. Jetzt geht es auch um ihre Glaubwürdigkeit.

Die mutigen Spieler der Milwaukee Bucks haben 60 Jahre nach Bill Russell mit ihrem Boykott ein Beben ausgelöst. Der Sport stellt sich in seltener Einigkeit politisch auf, er konzentriert sich auf eine Sache – unabhängig von parteipolitischen Präferenzen, die momentan das Land spalten.

Endlich nutzen Profisportler die Hebel, die sie haben. Man kann ihnen nur wünschen, dass sie diese nicht mehr aus der Hand geben.



Marina Schweizer (privat)Marina Schweizer studierte Kommunikationswissenschaft und Geschichte in München, längere Auslandsaufenthalte in Alaska/USA. Während und nach dem Studium arbeitete sie als freie Reporterin u. a. für den SWR-Hörfunk, bevor sie ein crossmediales Volontariat bei Deutschlandradio absolvierte. Nach einem Jahr als Junior-Redakteurin in den Redaktionen Sport und Zeitfunk arbeitet sie heute beim Deutschlandfunk als Redakteurin und Moderatorin in der Sportredaktion und als Moderatorin im "Zeitfunk".