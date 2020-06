Ende Mai waren die Hamburger Wellbad im Deutschlandfunk Kammermusiksaal zu Besuch und haben eine Show ohne Publikum aufgezeichnet, die am 24.7. bei "On Stage" zu hören sein wird - heute vorab schomal der Titel "Can't make it over that mountain." Energie!

Auch Ranky Tanky aus dem Bundesstaat South Carolina in den USA mussten ihren Auftritt beim Bluesfestival Schöppingen ausfallen lassen, für uns haben sie eine Session in ihrem Probenraum aufgenommen: Musik, die Mut macht!

Die Marcus King Band hat kurz vor Ausbruch der Cornona-Pandemie in Köln gespielt, wir bringen einen Ausschnitt aus dem Konzert aus der Kölner Kantine vom März 2020.

In Bayern wird Bluegrass gespielt! Wussten Sie schon? Respekt! Wer Johnny & the Yooahoos noch nicht kennt: Wir haben ihre neue Single "Meeting is over" im Programm.