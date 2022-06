Aus den Geschäften in der Hauptstadt Riad würden zudem auch für Kinder produzierte Kleidung wie Regenbogen-Röcke und -Hüte sowie Federtaschen entfernt, berichtete das staatliche Fernsehen. Die "homosexuellen" Farben sendeten eine "vergiftete Botschaft" an die Kinder, hieß es zur Begründung aus dem Handelsministerium.

Homosexualität gilt in Saudi-Arabien als potenzielles Kapitalverbrechen. In dem Königreich wird die Scharia strikt ausgelegt, sie bildet die Grundlage des gesamten Rechtswesens. Erst kürzlich hatte die Kultur-Aufsichtsbehörde den neuen Disney-Animationsfilm Lightyear verboten , in dem sich zwei weibliche Charaktere küssen.