Nach den Enthüllungen über das jahrzehntelange Ausspionieren zahlreicher Staaten durch die Geheimdienste BND und CIA gibt es Forderungen nach Aufklärung. Offenbar wurde mehr als 130 Ländern manipulierte Technik verkauft.

Dass offenbar langfristig Freund und Feind ausgespäht worden seien, sei ungeheuerlich, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Thomae. Das könne sich zu der größten Spionageaffäre in der Geschichte der Bundesrepublik entwickeln. Das Bundeskanzleramt müsse nun umgehend eine rückhaltlose und umfassende Aufklärung der Affäre einleiten.



Der stellvertretenden Fraktionsvositzende der Linken, Hahn, sprach von einem bislang einmaligen Skandal in der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Das Ausspähen auch von Freunden habe offenkundig eine jahrzehntelange, unselige Tradition.

Jahrelang mitgehört

Gestern hatte das ZDF Rechercheergebnisse veröffentlicht, die gemeinsam mit der "Washington Post" und dem Schweizer Fernsehen SRF entstanden. Im Mittelpunkt steht die Schweizer Firma Crypto AG, die Technik für abhörsichere Kommunikation an mehr als 130 Länder verkaufte. Diese Technik war demnach so manipuliert, dass die Geheimdienste die Informationen abgreifen konnten. Die sogenannte "Operation Rubikon" lief von 1970 bis 1993.



Der Bundesnachrichtendienst wollte zu der Angelegenheit nicht öffentlich Stellung nehmen. Der frühere Kanzleramtsminister Schmidbauer bestätigte jedoch die Geheimdienstoperation. Sie habe dazu beigetragen, dass die Welt ein Stück sicherer geblieben sei, sagte er.

Auch Schweizer Politiker verlangen Klarheit

Auch in der Schweiz, dem Sitz der Firma, verlangten Politiker Transparenz. Das Ausmaß der Abhöraktionen sei schockierend, sagte die Vorsitzende der schweizerischen FDP, Gössi. Möglicherweise wird deshalb ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, was in der Schweiz nur sehr selten geschieht.