Wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit ist ein 56-Jähriger zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Das Berliner Kammergericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus Potsdam sensible Daten über Bundestagsgebäude weitergegeben habe. Laut Anklage soll der Mann im Jahr 2017 eine CD mit über 385 Grundrissdateien der vom Bundestag genutzten Liegenschaften erstellt und an den russischen Militärgeheimdienst GRU weitergeleitet haben. Der Beschuldigte, der bei einer Sicherheitsfirma beschäftigt war, hatte sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.