Einem deutschen Politologen wird langjährige Spionage im Auftrag des chinesischen Geheimdienstes vorgeworfen.

Die Bundesanwaltschaft teilte mit, sie habe Anklage gegen den am Montag in München festgenommenen 74-Jährigen erhoben. Das Oberlandesgericht München setzte den Haftbefehl heute vorläufig außer Vollzug. Laut ARD-Recherchen war der inzwischen pensionierte Politikwissenschaftler sowohl für die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung als auch für den Bundesnachrichtendienst tätig und leitete einen Thinktank. Während einer Vortragsreise nach Shanghai 2010 habe der chinesische Geheimdienst ihn angeworben. Dem BND habe er davon berichtet und sei ermutigt worden, sich auf das Angebot einzulassen. Insbesondere vor und nach Staatsbesuchen oder Konferenzen habe der gut vernetzte Mann interne Unterlagen besorgt und an Kontaktpersonen in China weitergegeben.



Dem ARD-Bericht zufolge wurde die Münchener Wohnung des Mannes bereits im November 2019 durchsucht, es seien auch Computer und Datenträger beschlagnahmt worden.

