China hat Spionage-Vorwürfe der australischen Regierung zurückgewiesen.

Man mische sich nicht in innere Angelegenheiten eines anderen Landes ein, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Australische Regierungsmitarbeiter und Journalisten sollten im Interesse ihrer eigenen Gesundheit eine positivere Einstellung gegenüber China entwickeln. Der australische Premierminister Morrison nannte die Spionage-Anschuldigungen verstörend.



Hintergrund sind Medienberichte, wonach der chinesische Geheimdienst einen Autoverkäufer in Melbourne mit einem Millionenbetrag dazu bringen wollte, für einen Sitz im Parlament zu kandidieren. Der Mann wandte sich an den australischen Geheimdienst. Kurz darauf wurde er tot in einem Hotelzimmer gefunden.