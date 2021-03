Bulgarien hat eigenen Angaben zufolge eine im Land agierende russische Spionage-Gruppe aufgedeckt.

Die bulgarische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, es seien fünf jetzige beziehungsweise frühere bulgarische Militärs festgenommen worden. Darunter sei der Leiter einer Stelle für geheime Informationen im bulgarischen Parlament. Chef der Spionagegruppe sei ein früherer hochgestellter Mitarbeiter des bulgarischen Verteidigungsministeriums. Er habe Personen angeworben, die Zugang zu klassifizierter Information über Bulgarien, die NATO und die EU hätten. Seine Ehefrau soll die Informationen an die russische Botschaft in Sofia weitergegeben haben. Videos ihrer Botschaftsbesuche und abgehörte Telefonate wurden der Presse gezeigt.



Die Spionagegruppe wurde kurz vor der Parlamentswahl in Bulgarien aufgedeckt. Erstmals tritt eine Partei an, die sich offen als prorussisch präsentiert. Seit Herbst 2019 belasteten mehrere Spionageaffären das Verhältnis zwischen Russland und Bulgarien.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.