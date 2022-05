Verfassungsschutz

Thomas Haldenwang auf dem Symposium. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Präsident Haldenwang sagte bei einem Symposium in Berlin, man schätze das Niveau der Spionage mindestens so hoch ein wie zur Zeit des Kalten Krieges – wenn nicht sogar deutlich höher. Die Hemmschwelle für Spionage, Sabotage und illegitime Einflussnahme sinke zunehmend, fügte Haldenwang hinzu. Für Russland etwa arbeiteten in Deutschland vielfältige Einflussakteure wie Journalisten oder Mitarbeiter von Nachrichtendiensten und Think Tanks.

Bundesinnenministerin Faeser sagte, während der Corona-Pandemie hätten vor allem Russland und China in Deutschland Desinformation und Propaganda verbreitet. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine versuche Russlands Präsident Putin zudem, das Narrativ einer angeblichen "Russophobie" des Westens zu verfestigen - auch mit dem Ziel, die russischsprachige Bevölkerung in Deutschland zu beeinflussen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.