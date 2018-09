Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Großbritannien wegen mangelnder Kontrollen beim massenhaften Ausspähen von Kommunikationsdaten verurteilt.

Es habe eine unabhängige Aufsicht gefehlt, die die Auswahl der Suchkriterien hätte prüfen müssen, urteilten die Richter in Straßburg. Dadurch seien die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verbrieften Rechte auf Privatleben und Meinungsfreiheit verletzt worden.



Über die frühere Praxis des britischen Geheimdienstes hatten sich Bürgerrechtler, Datenschützer und Journalisten beschwert. Das Urteil kann innerhalb von drei Monaten angefochten werden. Inzwischen hat es zahlreiche Gesetzesänderungen gegeben.



2013 hatte der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden enthüllt, dass der britische Nachrichtendienst in großem Umfang den Datenverkehr zwischen den USA und Großbritannien ausspioniert hatte.