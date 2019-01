Nach der Festnahme eines Amerikaners in Moskau wegen Spionageverdachts verlangen die USA konsularischen Zugang zu dem Verdächtigen.

Russland sei verpflichtet, konsularische Betreuung zu gewähren, erklärte das Außenministerium in Washington. Man erwarte, dass dem stattgegeben werde.



Die russischen Behörden hatten gestern mitgeteilt, dass der Mann am Freitag auf frischer Tat bei einem Spionageakt in Moskau gefasst worden sei. Gegen den US-Bürger sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Bei einer Verurteilung drohe ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.



Das amerikanisch-russische Verhältnis ist derzeit angespannt. Zuletzt hatte sich Moskau empört über den Spionageprozess gegen eine russische Studentin in den USA geäußert.