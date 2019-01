Nach der Festnahme eines US-Bürgers in Russland wegen Spionageverdachts fordert Washington weitere Erklärungen.

Außenminister Pompeo teilte mit, man habe den Russen klar gemacht, dass man mehr über die Vorwürfe wissen wolle. Wenn die Verhaftung unbegründet sei, werde man die sofortige Freilassung des Mannes verlangen.



Der 48-Jährige war am vergangenen Freitag in Moskau festgenommen worden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Spionage eröffnet; damit drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. - Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind seit mehreren Jahren unter anderem wegen des Ukraine-Konflikts und möglichen Einmischungen Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf angespannt.