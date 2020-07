Der Volkswagen-Konzern hat wegen der Abhörvorwürfe gegen seinen ehemaligen Zulieferer Prevent Strafanzeige eingereicht.

Das teilte ein Sprecher in Wolfsburg mit. Am Wochenende war bekannt geworden, dass VW-interne Gespräche einer Arbeitsgruppe 2017 und 2018 mitgeschnitten wurden, in denen es um den Umgang mit der Zuliefergruppe ging. Volkswagen spricht von einer illegalen Abhör-Attacke. Prevent hat mitgeteilt, keine Kenntnis von den Aufnahmen zu haben und an ihrer Entstehung nicht beteiligt gewesen zu sein.



VW hatte nach mehreren Lieferstopps Anfang 2018 die Vertragsbeziehungen mit Prevent gekündigt, seitdem streiten sich die Unternehmen vor Gericht.