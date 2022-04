Gipfeltreffen per Video

Europas Außenbauftragter Josep Borrell bei einer früheren Videokonferenz mit Chinas Außenminister Wang Yi. (IMAGO/Xinhua)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und der EU-Außenbeauftragte Borrell wollen den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen globalen Auswirkungen mit der chinesischen Führung besprechen. China hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bislang nicht verurteilt und gibt der Regierung in Moskau derzeit politische Unterstützung. Die USA, ihre europäischen Verbündeten und die NATO werden in China als eigentliche Verursacher der Krise dargestellt. Die EU hofft darauf, dass China seinen Einfluss auf Russland nutzt, um den Krieg zu beenden.

Weiterführende Informationen

