Die Linke hat zuletzt in der Wählergunst verloren. Bei den Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in diesem Jahr verpasste sie den Einzug in die Parlamente. (picture alliance/dpa)

Bei der Klausur wollen die Bundesvorsitzenden Wissler und Schirdewan die Reihen schließen und inhaltliche Positionen klären. Geladen sind neben dem Bundesvorstand auch die Spitzen der Bundestagsfraktion sowie die Vorsitzenden von Landesverbänden und Landtagsfraktionen.

Hintergrund des Treffens sind die sinkende Wählergunst und monatelange Konflikte mit der früheren Fraktionschefin Wagenknecht. Diese übt immer wieder Kritik an den Vorsitzenden und hat die Neugründung einer Partei in den Raum gestellt. Als Mitglied der Bundestagsfraktion wird Wagenknecht selbst nicht an dem Treffen in Leipzig teilnehmen.

