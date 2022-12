Korruptionsskandal

Unter Korruptionsverdacht: Eva Kaili, bislang Vizepräsidentin des EU-Parlaments. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Dazu kommen in Straßburg Parlamentspräsidentin Metsola und die Vorsitzenden der Fraktionen zusammen, um die Absetzung der Griechin formal einzuleiten. Noch im Laufe des Tages soll dann das Plenum darüber debattieren. Kailis Mitgliedschaften in der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament sowie in der griechischen Pasok-Partei sind bereits ausgesetzt.

Die Politikerin ist eine von sechs Personen, die von den belgischen Behörden in den vergangenen Tagen festgenommen wurden. Vier von ihnen - darunter laut Medienberichten Kaili und der ehemalige italienische Europaabgeordnete Panzeri - befinden sich in Untersuchungshaft und sollen morgen vor einer Gerichtskammer erscheinen, die über das weitere Vorgehen entscheidet. Sie werden der bandenmäßigen Korruption und Geldwäsche beschuldigt.

