Neue Wache Unter den Linden, Berlin-Mitte (imago stock&people)

An der Zentralen Gedenkstätte der Neuen Wache in Berlin legen Steinmeier und Vertreter anderer Verfassungsorgane Kränze nieder. Bei der zentralen Gedenkstunde im Bundestag wird der Bundespräsident eine Ansprache halten. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nimmt an einer Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee und an der Zeremonie am Ehrenmal der Bundeswehr im Berliner Bendlerblock teil. Der Volkstrauertag findet seit 1952 zwei Wochen vor dem ersten Advent statt.

