Am Nachmittag kommt zunächst das Präsidium zusammen, später der Vorstand. Morgen soll dann der frühere Unions-Fraktionschef Merz von dem Parteitag per elektronischem Votum zum neuen Vorsitzenden bestimmt werden. Merz hatte bei einer Mitgliederbefragung im Dezember mit 62,1 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Die Entscheidung muss von den Parteitagsdelegierten auch noch per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.

Auf dem Parteitag wird außerdem der gesamte CDU-Bundesvorstand neu gewählt.

