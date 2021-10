In Berlin beraten die Spitzengremien der Christdemokraten über die Lage der Partei nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl. Erwartet wurde, dass der gegenwärtige CDU-Chef Laschet seine Pläne zur personellen und inhaltlichen Erneuerung vorstellt. Er hatte in der vergangenen Woche angekündigt, er wolle diesen Prozess moderieren und den Gremien zur Neuaufstellung einen Parteitag vorschlagen.

Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer forderte die Neuwahl aller Führungspositionen in der Bundes-CDU noch in diesem Jahr. Dabei müsse auch die Basis mit eingebunden werden. Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Althusmann sagte im ARD-Fernsehen, die Mitglieder, die Kreis- und Landsverbände müssten sehr viel stärker in die zukünftige Neuaufstellung der Union mit einbezogen werden. Bei der Bestimmung des künftigen CDU-Vorsitzenden sollte es nach Überzeugung des Bundestagsabgeordneten Amthor eine Beteiligung der Basis geben.

Debatte in der CDU über Mitgliederbefragung

Eine Mitgliederbefragung sei eine Option, sagte Amthor im Deutschlandfunk. Die endgültige Entscheidung habe dann schon aus Satzungsgründen der Parteitag zu treffen. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass sich die Delegierten gegen das Stimmungsbild der Basis stellen würden. Amthor hatte sich bereits am Wochenende zusammen mit anderen Nachwuchskräften wie dem Vorsitzenden der Jungen Union, Kuban, für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. Forderungen aus der Partei, wonach nun das komplette Präsidium zurücktreten solle, bezeichnete Amthor als nicht hilfreich. Die CDU brauche kein Scherbengericht. Bundestagspräsident Schäuble hält dagegen eine Mitgliederbefragung für den falschen Ansatz.



Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.