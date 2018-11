Die Grünen haben in Leipzig ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr bestimmt: die derzeitige Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen, Keller, und den Europaabgeordneten Giegold. Auf dem Parteitag werden Kontroversen vor allem beim Thema Asylrecht erwartet.

Die Grünen haben auf einem Parteitag in Leipzig ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr gewählt.



Auf Listenplatz eins geht die derzeitige Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen, Keller, ins Rennen. Sie erhielt 87,5 Prozent der Delegiertenstimmen. Für den Europaabgeordneten Giegold auf Platz zwei der Europaliste votierten 98 Prozent. Er ist einer der Mitbegründer von Attac Deutschland.



Keller sagte in ihrer Bewerbungsrede, sie trete für ein Europa der Menschlichkeit und der Solidarität ein. Giegold sagte, er wolle kein rechtes, sondern ein gerechtes Europa.



Bis morgen wollen die knapp 850 Delegierten auch das Wahlprogramm der Grünen für die Europawahl verabschieden. Kontroversen werden vor allem in der Debatte über das Asylrecht erwartet.



Zum Auftakt des Parteitages hatte Grünen-Chefin Baerbock gestern davor gewarnt, sich auf den jüngsten Wahlerfolgen und den guten Umfragewerten auszuruhen (Audio-Link). Weitere Einzelheiten zum heutigen zweiten Tag erfahren Sie hier von unserer Korrespondentin.