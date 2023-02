Landtagswahl in Hessen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Mit einem Interview im Spiegel bestätigte Faeser, die auch Vorsitzende des hessischen SPD-Landesverbandes ist, entsprechende Medienberichte der vergangenen Tage. Sie begründete ihre Entscheidung mit den Worten, sie halte es in einer Demokratie für eine Selbstverständlichkeit, dass man aus einem Amt heraus für Wahlen kandidieren könne. Sie berief sich dabei auf die volle Rückendeckung von Bundeskanzler Scholz. Dieser erklärte auf einer Veranstaltung im hessischen Marburg, es sei nicht ungewöhnlich, dass Amtsinhaber als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf zögen. Er nannte Faeser eine "sehr pflichtbewusste" Frau. Sie werde jeden Tag alles tun für die Aufgabe, die sie habe.

CDU Hessen: "Bundesinnenministerium nicht für Wahlkampf missbrauchen"

Aus anderen Parteien kam Kritik am Vorgehen der Ministerin. Der hessische FDP-Landesverband sprach von einer Kandidatur mit Rückfahrschein. Hessens CDU-Generalsekretär Pentz kündigte an, darauf zu achten, dass das Amt der Bundesinnenministerin nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht werde. Kritik gab es auch aus den Reihen der Koalitionspartner in Berlin. Der Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte, die sich abzeichnende Doppelbelastung dürfe keinesfalls zu Lasten der Inneren Sicherheit des Landes gehen. Kritisch äußerten sich auch Linke und AfD.

In Hessen sind die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition. Die Christdemokraten gehen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Für die seit 2014 mitregierenden Grünen kandidiert Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. An diesem Freitag ist Faeser in Friedewald beim Hessen-Gipfel der SPD.

