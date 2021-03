Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel wirbt entgegen dem Beschluss der Parteimitglieder dafür, die Bundestags-Spitzenkandidaten auf dem bevorstehenden Parteitag auswählen lassen.

Der Zeitung "Die Welt" sagte Weidel, die Wähler verbänden Programme mit Köpfen. Aus ihrer Sicht könne die Entscheidung schon am zweiten April-Wochenende auf dem Parteitag in Dresden fallen. Sie unterstützt damit die Position von sieben Landesverbänden in der AfD. Sie wollen ebenfalls die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl schon in Dresden festlegen.



Die Parteimitglieder hatten hingegen dafür gestimmt, die Basis über diese Personalien entscheiden zu lassen. Vor zwei Tagen war eine entsprechende Befragung abgeschlossen worden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.