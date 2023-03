Lehrermangel, fehlende Digitalisierung, Lernrückstände

Das deutsche Bildungssystem braucht Reformen, meint Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Gehring verwies auf brennende Probleme wie den Lehrkräftemangel, Lernrückstände und Leistungsverschlechterungen bei Schülern sowie eine hohe Schulabbrecherquote vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels. Alle Ebenen und Akteure seien aufgefordert, für mehr Chancengerechtigkeit, höhere Durchlässigkeit, Qualität und Leistungsfähigkeit sowie Aufstiegsmöglichkeiten zu sorgen, "damit wir nicht in eine tiefe Bildungskrise schlittern".

Bildungsministerin Stark-Watzinger: Mehr Tempo bei Digitalisierung

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sieht das deutsche Schul- und Bildungssystem bereits mitten in der Krise. Bund, Länder und Kommunen müssten endlich an einem Strang ziehen, um die strukturellen Probleme anzugehen, forderte auch die FDP-Politikerin in der "Bild am Sonntag". Besonders bei der Digitalisierung an Schulen brauche es mehr Tempo. Außerdem müssten vielerorts marode Gebäude saniert werden. Die Linken-Vorsitzende Wissler rief die Bundesministerin auf, bei Finanzminister Lindner für ein Sondervermögen Bildung zu kämpfen.

Der Bildungsgipfel ist ein Versprechen der Bundesregierung. Die Ampel-Parteien hatten ein Treffen unter diesem Titel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Verbesserungen im Bildungssystem werden oft wegen der verschiedenen Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen erschwert. Nach dem Treffen soll eine neue Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Seiten und zusätzlichen Experten Vorschläge für eine bessere Zusammenarbeit erarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.