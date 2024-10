Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt - Bayern München: Münchens Min-jae Kim (2.v.l.) erzielt 0:1. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Durch das zweite Remis im sechsten Spiel bleibt das Team von Trainer Vincent Kompany nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber RB Leipzig an der Tabellenspitze. Der Frankfurter Omar Marmoush (90.+4) schaffte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Zuvor hatte Michael Olise in der 53. Minute die Münchner mit 3:2 wieder in Führung gebracht, nachdem Min-Jae Kim (15.) das 1:0 erzielt und Dayot Upamecano (38.) zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen hatte. Die Tore für Frankfurt in der ersten Halbzeit schossen Marmoush (22.) und Hugo Ekitiké (35.).

Unentschieden bei Stuttgart gegen Hoffenheim

Im Abendspiel haben sich Stuttgart und Hoffenheim unetschieden 1:1 getrennt. Hoffenheim war dabei lange in Führung. Die Stuttgarter schossen den Ausgelich in der 9. Minute der Nachspielzeit. Nach zuvor vier Niederlagen in der Fußball-Bundesliga entging Hoffenheim durch einen Handelfmeter in den Schlusssekunden der Sieg. Damit steht auch TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo weiter unter Druck. Valentin Gendrey hatte die Hoffenheimer in der 45. Minute in Führung gebracht. Ermedin Demirovic glich im Nachschuss nach seinem Strafstoß mit der letzten Aktion der Nachspielzeit für die Stuttgarter aus.

Heidenheim mit Heimniederlage

Zuvor hatte Leipzig 1:0 gegen Heidenheim gewonnen. Leipzig bleibt damit in dieser Saison ungeschlagen und setzt sich mit diesem vierten Sieg in der Spitzengruppe der Bundesliga fest.

Das Tor erzielte der belgische Nationalstürmer Lois Openda. Einen vermeintlichen Treffer durch Sekso nahm der Schiedsrichter aber nach der Videosichtung zurück.

Der Erfolg vor der Länderspielpause sorgt bei Leipzig für Ruhe, nachdem Red-Bull-Geschäftsführer Mintzlaff zuletzt schon den Druck erhöht hatte. Für Heidenheim war es die dritte Liga-Niederlage der Spielzeit.

