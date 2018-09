Flüchtlingshelfer appellieren an Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron, den Hilfsorganisationen beizustehen.

Die Betreiber des Rettungsschiffs "Aquarius" sehen eine besondere Dringlichkeit für Hilfsaktionen im Mittelmeer. Eine Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, Ziel müsse ein dauerhafter Mechanismus in der EU sein, um im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge an Land bringen zu können. Sie hoffe, dass Macron und Merkel als verantwortliche Politiker der ersten Reihe sich sehr schnell dieser Frage annähmen. Wegen der gegenwärtigen Unsicherheit sei kein einziges Rettungsboot im Mittelmeer unterwegs. Dies sei unverantwortlich, denn in den vergangenen Wochen habe es einen sehr starken Anstieg der Todesfälle im Mittelmeer gegeben.



Die "Aquarius" liegt in Marseille vor Anker. Merkel und Macron treffen sich heute in der südfranzösischen Stadt, um unter anderem über die Migrationspolitik der EU zu beraten.