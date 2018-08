Die Einigung kam schneller als erwartet: Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf ein Rentenpaket verständigt. Vorgesehen sind unter anderem Verbesserungen für ältere Mütter und Erwerbsminderungsrentner zum 1. Januar 2019. Die Maßnahmen sollen bereits heute vom Kabinett verabschiedet werden.

Bundesarbeitsminister Heil gab die Entscheidung am späten Abend nach einem Treffen im Kanzleramt in Berlin bekannt. Demnach soll für alle Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern die Rente um einen halben Beitragspunkt erhöht werden. Im Koalitionsvertrag war eine Senkung um jeweils einen Beitragspunkt vorgesehen - allerdings nur für Mutter mit drei oder mehr Kindern.



Bei der Verbesserung der Erwerbsminderungsrente werden künftig krankheitsbedingte Frührentner bei der Berechnung der Rente so gestellt, als ob sie bis zum regulären Renteneintrittsalter gearbeitet hätten.



Das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent soll bis 2025 stabilisiert werden, der Beitragssatz bis dahin nicht über 20 Prozent steigen. Damit konnte sich die SPD mit ihrer Forderung nach einer längerfristigen Rentengarantie bis 2040 zunächst nicht durchsetzen.



Die Koalition verständigte sich auch den künftigen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Er soll demnach zum Jahreswechsel um 0,5 Punkte auf 2,5 Prozent des Bruttolohns sinken. Das ist eine stärkere Senkung als ursprünglich von der Koalition geplant; bislang waren nur 0,3 Punkte im Gespräch.



Unionsfraktionschef Kauder und die SPD-Vorsitzende Nahles sagten, man habe sich zudem darauf verständigt, im Herbst weitere Sozialvorhaben umzusetzen, darunter Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum und die Neubau-Förderung für Familien. Alle Teilnehmer lobten die gute Atmosphäre bei der Gesprächen.