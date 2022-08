Energie-Engpässe

Bundeskanzler Scholz besucht Kanada. Hier wird der Kanzler vom kanadischen Ministerpräsidenten Trudeau begrüßt. Auch Wirtschaftsminister Habeck ist mitgereist. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dieser wird mithilfe von erneuerbaren Energien hergestellt. Vor allem in der Region Neufundland herrschten ideale Windbedingungen dafür, so Habeck. Deutschland habe das technische Know-How und auch einen großen Bedarf an Energie. Drei Tage lang wollen Scholz und Habeck in Kanada bleiben, mit dem Hauptziel, die Zusammenarbeit beider Länder im Klima- und Energiebereich zu vertiefen.

Morgen nehmen Sdie beiden deutschen Spitzenpolitiker an einer deutsch-kanadischen Wirtschaftskonferenz in Toronto teil. Außerdem informieren sich Kanzler und Vizekanzler in Neufundland über die Entwicklung neuer Wasserstofftechnologien. Für den Aufbau von Lieferketten für Wasserstoff soll ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet werden.

Nach Angaben des Kanzleramts soll es bei dem Treffen mit Trudeau aber auch grundsätzlich um die politische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gehen sowie um den Umgang mit China.

