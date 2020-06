Bundesagrarministerin Klöckner dringt gemeinsam mit den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auf grundlegende Reformen in der Fleischindustrie.

Die CDU-Politikerin sagte nach einem Spitzentreffen in Düsseldorf, es werde keine zweite Chance für die Branche geben. Die Coronakrise mit dem Ausbruch beim Konzern Tönnies sei wie ein Brennglas für alles, was falsch laufe. An dem Treffen nahmen die niedersächsische und die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin teil, ebenso wie Handel, Schlachtereien und Interessenverbände. Klöckner kündigte an, ein Preiswerbeverbot für Fleisch zu prüfen und den Umbau der Ställe zugunsten der Tiere zu fördern. Sie wiederholte ihre Forderung nach einer Tierwohlabgabe für Fleisch und Fleischprodukte. Der Deutsche Tierschutzbund reagierte enttäuscht auf das Treffen und kritisierte, konkret sei das Ganze nicht geworden.



Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies gibt es nach Angaben des Kreises Gütersloh nach wie vor "wenig Anzeichen" dafür, dass das Virus auf die Bevölkerung außerhalb des Betriebes und seiner Beschäftigten übertragen wurde. Im Kreis Warendorf gehen die Behörden sogar davon aus, dass unter den positiv getesteten Menschen ausschließlich Tönnies-Mitarbeiter sind.