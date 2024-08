Deutschland

Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages (IMAGO / Metodi Popow)

In den betroffenen Landkreisen müsse weiter auf Rücklagen zurückgegriffen und Kredite aufgenommen werden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Berechnungen des Landkreistags. Zu den Hintergründen sagte Sager, den Landkreisen würden - Zitat - "fortgesetzt neue Aufgaben übertragen". Bund und Länder müssten ihnen das nötige Geld zur Bewältigung der Aufgaben geben. Er warnte, wenn sich an der Finanzlage nichts ändere, müssten freiwillige Ausgaben wie etwa Zuschüsse für Sportvereine, Büchereien oder Musikschulen gekürzt oder gestrichen werden.

SPD-Vorstand will Entlastung von Kommunen

Der SPD-Parteivorstand will laut den Funke-Zeitungen am Montag eine Resolution beschließen und darin eine Entlastung finanziell stark belasteter Kommunen noch in dieser Legislaturperiode fordern. "Wir erwarten hier die Gesprächs- und Lösungsbereitschaft aller Bundesländer und aller demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag", heißt es demnach in der Resolution. Die Herausforderung sei zu groß, die Lage vieler Kommunen zu ernst, als dass man auf ihrem Rücken politische Spielchen betreiben dürfe.

Die SPD-Vizevorsitzende Rehlinger sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, eine Altschuldenlösung sei dringend notwendig, damit die betroffenen Kommunen investieren könnten anstatt nur den Mangel zu verwalten.

Bund pocht auf Grundgesetzänderung

Das Bundesfinanzministerium hatte im Frühjahr 2022 einen Vorschlag zur einmaligen Entschuldung betroffener Kommunen vorgelegt. Der Bund ist damaligen Berichten zufolge bereit, sich zur Hälfte an den Kosten für eine Entschuldung zu beteiligen. Bedingung sei aber eine Grundgesetzänderung, um die kommunale Verschuldung künftig von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse zu erfassen. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich. CDU und CSU sperren sich laut dem Bericht der Funke-Zeitungen aber dagegen.

