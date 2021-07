Katars Fluglinie Qatar Airways dementiert vermeintliche Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball-Bund.

Zwischen der staatlichen Fluglinie des WM-Gastgeberlandes Katar und dem Verband habe es zu keinem Zeitpunkt Verhandlungen oder Gespräche über ein "Sponsoring oder sonstige Förderungen gegeben", teilte der katarische Botschafter in Deutschland, Abdullah bin Mohammed Al Thani, mit. Qatar Airways sei "von Seiten des DFB mit einem derartigen Begehren kontaktiert" worden. Aus DFB-Kreisen war das Gegenteil zu vernehmen gewesen.



Die "Süddeutsche Zeitung" hatte in der vergangenen Woche über sich vermeintlich anbahnende Gespräche berichtet. Der DFB hatte dazu keine Stellungnahme abgegeben. Auch jetzt wollte er sich nicht äußern.



Die Berichte hatten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur innerhalb des DFB-Präsidiums für Ärger gesorgt. Bislang ist das deutsche Flugunternehmen Lufthansa offizieller DFB-Partner. Nach den Agentur-Informationen hatte das DFB-Präsidium jedoch in der vergangenen Woche beschlossen, den Vertrag zum 31. Dezember vorzeitig zu beenden.



Das Emirat Katar stand in den vergangenen Monaten erneut wegen der Menschenrechtslage im Land in der Kritik. Auch die deutsche Nationalmannschaft hatte sich während der ersten Qualifikationsphase Ende März an Protesten beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.