Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer ist spiellos für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Ägypten qualifiziert.

Das entschied die Europäische Handball-Föderation nach der Absage zahlreicher Wettbewerbe wegen der Coronakrise. Die Nationalmannschaft der Frauen ist nach dem Abbruch der Qualifikation nun für die Endrunde der Europameisterschaft im Dezember in Dänemark und Norwegen gesetzt. Der Verein THW Kiel kann am Finalturnier der Champions League Ende Dezember in Köln teilnehmen. Der EHF-Pokal wurde dagegen abgebrochen.