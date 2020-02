Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat immer mehr Folgen für sportliche Großveranstaltungen.

Der Tischtennis-Weltverband ITTF verschob die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt Busan stattfinden, in der inzwischen erste Corona-Fälle aufgetreten sind. Als Ausweichtermin ist die Zeit vom 21. bis 28. Juni angedacht. Der ITTF will die Situation bis dahin beobachten.



Die japanische Fußball-Liga sagte wegen des Virus mehrere Spiele ab. Sieben an diesem Mittwoch geplante Spiele werden demnach verschoben, eventuell auch weitere Begegnungen am Freitag und Sonntag. Einzelne Clubs trafen eigene Maßnahmen wie das verbindliche Tragen von Masken, Desinfektionsmittel in den Stadien oder das Verbot für Zuschauer, im Stadion zu singen.



Auch in Norditalien gilt ein Verbot von öffentlichen Großveranstaltungen. Der italienische Fußballverband stellte darum einen Antrag auf die Genehmigung von sogenannten Geisterspielen ohne Zuschauer, um den Spielkalender noch irgendwie aufrecht zu erhalten.



In China sind internationale Sportereignisse bereits seit längerem abgesagt, etwa der außerordentliche Skiweltcup in Yen Xing am Rande Pekings oder die für März geplante Hallen-Leichtathletik-WM in Nanjing. Zudem dürfen chinesische Sportler an vielen Großereignissen nicht teilnehmen, meist wegen der Einreiseverbote für Reisende aus China oder wegen Quarantäne-Vorschriften. Das wiederum hat mitunter Auswirkungen auf die Olympia-Qualifikation, etwa für die chinesische Badminton-Mannschaft, die nicht an einem Qualifikationsturnier auf den Philippinen teilnehmen konnte.