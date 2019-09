Russlands Leichtathleten bleiben aus dem Weltverband IAAF ausgeschlossen.

Sie dürfen damit nicht als eigene Mannschaft an den Weltmeisterschaften in Doha teilnehmen, die am Freitag beginnen. Die Entscheidung in der IAAF fiel einstimmig, wie der Verband mitteilte.



Hintergrund sind neue Manipulationsvorwürfe in Zusammenhang mit Doping. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA leitete gestern eine Untersuchung gegen Russland ein. Die Verantwortlichen in Moskau haben nun drei Wochen Zeit, darauf zu antworten.