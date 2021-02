Das Europäische Parlament hat die EU-Staaten aufgerufen, in der Corona-Krise verstärkt auf den Breitensport zu achten.

In einer Entschließung betonen die Abgeordneten, die Jugendarbeit und der Sport seien in all ihrer Vielfalt europaweit besonders gefährdet. Der Breitensport leiste zudem einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung junger Sportlerinnen und Sportler. Es brauche gezielte Maßnahmen zur Entlastung des Sektors, womöglich reiche die bisherige finanzielle Unterstützung nicht aus.



In Deutschland hatte gestern die Sportministerkonferenz an Bund und Länder appelliert. Der Amateur- und Breitensport müsse von Beginn an in die Überlegungen über etwaige Lockerungen der Corona-Beschränkungen einbezogen werden, forderten die Fachminister. Der Deutsche Schwimm-Verband warnte in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel zudem vor den Gefahren durch fehlenden Schwimmunterricht für Kinder.

