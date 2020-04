Der Virologe Alexander Kekule hält es nicht für möglich, noch in diesem Jahr wieder Fußballspiele vor Zuschauern stattfinden zu lassen.

Er würde für 2020 nichts mehr planen mit Publikum, sagte Kekule im ZDF. Da sei er pessimistisch. Es sehe nicht so aus, als könne man dieses Jahr noch ernsthaft so etwas ins Auge fassen. Grundsätzlich wäre eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga im Mai möglich. Für die Spieler wäre dies aber mit drakonischen Maßnahmen verbunden. Sie müssten privat unter besonderen Sicherheitsbedingungen weiterleben. Die ganze Mannschaft müsste in eine Art Spezialquarantäne. Außerdem müsste man sie vor jedem Spiel neu testen, betonte Kekule. Die Frage wäre allerdings, wie man diese Spezialbehandlung der Fußballer der Gesellschaft erklären würde, wenn es ganz vielen anderen Leuten draußen schlecht gehe, sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale.