Wäre heute ein normaler Sportsamstag, dann wären hunderttausende Menschen in die Stadien gepilgert zum Derby Borussia Dortmund – FC Schalke 04, zum Duell Union Berlin gegen Bayern München oder zu den anderen Bundesligaspielen, die Formel 1-Boliden hätten ihre Runden im Albert Park in Melbourne gedreht, die Basketballer hätten ihren 23. Spieltag ausgetragen, Rafael Nadal und Novak Djokovic hätten sich weiter um Platz 1 im Welttennis beim ATP Masters in Indian Wells gestritten. Die Skispringer wären bei der Raw Air Serie in Vikersund von der Schanze gesprungen, die Skirennläuferinnen und -läufer die Pisten in Are und Kranjska Gora hinuntergejagt, und viele Athletinnen und Athleten hätten um ihre Olympiaqualifikation gekämpft.

Es ist aber kein normaler Sportsamstag. Es ist mit Ausnahme der Biathleten und Radrennfahrer, die heute noch ihre Wettkämpfe beendeten, und der Amateurboxer, die unter der Regie des IOC in London ihr Olympiaqualifikationsturnier bestreiten, heute Pause. Und morgen auch. Und übermorgen auch. Ein Stillstand im sport-gesellschaftlichen Leben. Noch bis vor wenigen Tagen unvorstellbar.

Ein Sportevent um jeden Preis durchzuziehen, wäre rücksichtslos

Wie lange Pause ist, weiß keiner. Kann auch keiner vorhersagen. Nichts ist derzeit planbar. Die Lage kann schon innerhalb weniger Stunden eine völlig neue sein. Das ist eine Situation, die gab es seit dem Zweiten Weltkrieg so noch nicht gab. Und stellt alle vor neue Herausforderungen.

Das beginnt damit, dass jene, die Sportveranstaltungen verantworten, die Dimension begreifen. Es geht nicht darum, irgendwie doch noch eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, weil so viel daran hängt. Sicher ist das so. Aber erst einmal geht um das Leben vieler Menschen. Darum, dass wir keine Zustände bekommen, in denen Ärzte entscheiden müssen, wer noch eine lebenserhaltene Intensivbehandlung bekommt und wer nicht. Und dann hängt viel daran, dass das gesellschaftliche Zusammenleben auch nach dem Virus noch intakt ist.

Wer den Wissenschaftlern zuhört mit dem Willen, alles dafür zu tun, wird die Prioritäten richtig setzen, und die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Wer dagegen nur zuhört mit dem Wunsch, sein Sportevent und das dazugehörige Vertragswerk in seinem Sinne zu retten, ist rücksichtslos. IOC-Präsident Thomas Bach erweckt den Eindruck, dass ihm wichtiger ist, den Termin zu retten als die Solidarität aufzubringen.

Existenzielle Bedrohung für Vereine

Die Athletinnen und Athleten sind keine gefühlsbefreiten Figuren, die aseptisch in der Arena ihre Höchstleistungen vollbringen, während sich draußen das Virus verbreitet. Auch sie machen sich Sorgen, stecken sich an, werden krank, gefährden Mitspieler und -gegner und wiederum deren Familien, selbst wenn die Sportler mit ihrer Konstitution das Virus vielleicht besser überstehen.

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf ist die Ausübung mancher Sportart gar nicht mehr richtig möglich. Wie soll jemand in einen Zweikampf gehen, wenn er sich zugleich fragt, hat der andere das Virus? Es gibt viele Verbands- und Vereinspräsidenten, Clubverantwortliche, die haben das gleich verstanden, und so gehandelt. Wissend, dass es sie in existenzielle Not bringen kann. Hoffend, dass sie es irgendwie überleben.

Je nachdem, wie heftig dieses Virus grassiert und das gesellschaftliche Leben lahmlegt, zerstört es nicht nur Leben, sondern hat auch das Potenzial, ebenso wie die kulturelle auch die sportliche Infrastruktur zu zerstören. Die Lage bedroht Vereine existenziell, die von den Zuschauereinnahmen leben, die auf Vereinsaktivitäten angewiesen sind und den Stillstand nicht lange überleben dürften.

Die Situation annehmen, wie sie ist

Was würde uns fehlen, wenn die vielen Vereine, ob im Profi- oder Breitensport, zugrunde gingen? Sport, ob als Zuschauer oder als Aktiver, ist Lebensfreude und bedeutend für die Gesunderhaltung einer Gesellschaft.

Um diese Sportkultur zu erhalten, wird es irgendwann nach dem Stillstand darauf ankommen, wie wir alle damit umgehen. Ob Dauerkarteninhaber, die es sich leisten können und deren Herzensverein auch umgekehrt nicht an jeder Stelle das Geld aus der Tasche gezogen hat, wirklich ihr Geld zurückfordern.

Ob Eigentümer von Sportstätten und Vereine sinnvolle Lösungen für ausgefallene Mieten finden, ob Werbepartner bei der Stange bleiben, ob sich Verbände bei Regularien flexibel zeigen und ganz generell der Frust über die jetzige Situation sich nicht in ruinösen Konflikten entlädt.

Es kommt darauf an, dass auch Fans, Sporttreibende und Verbände die Situation so annehmen, wie sie ist, Solidarität leben und das auch möglicherweise über eine längere Strecke durchhalten. Darin besteht die sportliche Herausforderung dieser so ungewöhnlichen Zeit. Und das ist dann die echte Verkörperung der immer wieder so hochgehaltenen Werte des Sports wie vor allem Fairness und Integrität.

Wenn die Sportsamstage dann wieder so sind, wie sie uns allen Freude machen, ist die Wertschätzung vielleicht viel höher.