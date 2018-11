Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die Special Olympics, finden 2023 zum ersten Mal in Deutschland statt.

Berlin bekam am Abend bei der Abstimmung in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik den Vorzug vor Moskau. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat für die Vorbereitung und Ausrichtung der Spiele 35 Millionen Euro bereitgestellt.