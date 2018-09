In Lateinamerika geht ein Werbespot der Sportfirma Nike viral, in dem vorgegebene Rollenmuster für Frauen in Frage gestellt werden.

In dem Video thematisiert Nike nicht nur die Schwierigkeit von Sportlerinnen in einem chauvinistischen Land wie Mexiko ernst genommen zu werden. Eine junge Protagonistin trägt in dem Werbespot auch ein grünes Tuch, das in Lateinamerika den Kampf für einen legalen Schwangerschaftsabbruch symbolisiert. Das Video fordert am Ende mit dem eingeblendeten Satz "Zusammen unaufhaltsam" auch zu mehr Frauensolidarität auf.



In dem Werbespot rebelliert eine junge Frau gegen das Schönheitsideal ihrer Mutter, die ihr morgens im Stau die Haare richten will. Als sie sich aufs Autodach setzt, rennt eine Sportlerin an ihr vorbei. Sie schließt sich dieser an und fordert weitere Frauen auf, zu rennen. Die Protagonistinnen rennen dabei auch an Männern vorbei, die sie verspotten und zu stoppen versuchen. Immer mehr Frauen schließen sich dem Rennen an und überwinden mehrere Hindernisse.



Über den Sportartikelhersteller Nike wird derzeit wegen unterschiedlicher politischer Botschaften diskutiert. In den USA steht die Marke in der Kritik, weil sie den ehemaligen NFL-Quarterback Colin Kaepernick als neues Werbegesicht ausgewählt hat. Der 30-Jährige hatte seinen Posten als Quarterback der San Francisco 49ers verloren, weil er vor zwei Jahren eine Protestbewegung von NFL-Profispielern initiiert hatte. Zu Spielbeginn knieten sich die Sportler hin, sobald die amerikanische Hymne gespielt wurde, um gegen Polizeigewalt und Rassen-Ungleichheit in den USA zu demonstrieren. US-Präsident Trump verurteilte das sogenannte "Kneeling" und forderte die Teams auf, Sanktionen gegen die Spieler zu verhängen.