Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Einspruch des ehemaligen FIFA-Generalsekretärs Valcke gegen eine Zehn-Jahres-Sperre durch den Fußball-Weltverband abgewiesen.

Valcke habe gegen den Ethikcode des Weltverbands in mehreren Punkten verstoßen, teilte der CAS in Lausanne mit. Damit bestätigte das höchste Sportgericht die gegen den Franzosen erhobenen Vorwürfe und das Urteil der FIFA-Berufungskommission von vor zwei Jahren. Nach Ansicht des Gerichts ist es erwiesen, dass Valcke am Weiterverkauf von WM-Tickets beteiligt gewesen war. Außerdem habe er bei der FIFA-Untersuchung nicht kooperiert.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.