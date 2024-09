Auch die drei Para-Radsportler Michael Teuber, Meike Hausberger und Matthias Schindler können sich über eine Prämie für ihre Medaillen freuen. (picture alliance / / ANNETTE RIEDL)

Wie die Sporthilfe bei ihrer Paralympics-Bilanz in Berlin mitteilte, gibt es für eine Goldmedaille 20.000 Euro, für Silber 15.000 und für Bronze 10.000 Euro. Aber auch Athletinnen und Athleten, die auf vorderen Plätzen landeten, erhalten Geldprämien, gestaffelt von 5.000 Euro für einen vierten bis 1.500 für einen achten Rang. Die Prämien, die von der Sporthilfe privat und ohne öffentliche Mittel erwirtschaftet sind, werden über die kommenden zwölf Monate ausgezahlt. In vielen anderen Ländern ist es üblich, dass Olympia-Prämien durch Steuergelder vom Staat finanziert werden.

In Paris waren 143 deutsche Para-Athleten sowie fünf Guides am Start, die insgesamt 48 Medaillen holten, davon zehnmal Gold. Wie schon 2021 in Tokio vor drei Jahren schüttet die Sporthilfe für die paralympischen Erfolge Prämien in derselben Höhe wie für olympische Erfolge aus. Wer mehrere Medaillen holt, wird allerdings trotzdem nur einmal für sein bestes Ergebnis honoriert.

"Vorbild für uns alle"

Sporthilfe-Vostandsvorsitzender Berlemann gratulierte allen Athletinnen und Athleten "sehr herzlich zu ihren großartigen Leistungen, mit denen sie uns in den vergangenen Tagen in Paris begeistert haben". Er nannte ihr positives Auftreten "inspirierend für viele Menschen", die Para-Athleten seien "Vorbilder für uns alle".

