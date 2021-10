Der langjährige "Kicker"-Herausgeber und frühere Chefredakteur Rainer Holzschuh ist tot.

Das teilte das Sportmagazin in Nürnberg mit. Holzschuh starb im Alter von 77 Jahren. Er habe über Jahrzehnte hinweg die Sportmedienlandschaft mitgeprägt, erklärte der Verlag. In den 80er Jahren war Holzschuh Pressechef des Deutschen Fußball-Bundes. Anschließend wurde er Chefredakteur und später auch Herausgeber beim "Kicker". Seit 2001 gehörte der Sportjournalist zudem dem Kuratorium der DFB-Kulturstiftung an. Er war erst im Dezember nach mehr als 40 Jahren beim "Kicker" in den Ruhestand gegangen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.