In Baden-Baden sind am Abend die deutschen Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.

Der Preis für die beste Mannschaft ging an die Spieler von Fußball-Bundesligist Bayern München. Sie hatten in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Europacup gewonnen. Der in der nordamerikanischen National Hockey League spielende Eishockey-Profi Leon Draisaitl wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Sportlerin des Jahres ist Weitspringerin Malaika Mihambo. Mit Basketball-Profi Dirk Nowitzki, Biathletin Magdalena Neuner sowie dem Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst wurden zudem erstmals "Deutschlands Sportlegenden des Jahrzehnts" geehrt. Die Veranstaltung fand wegen der Coronapandemie ohne Publikum und unter strengen Hygienevorschriften statt. Die Sportler des Jahres werden seit 1947 von Fachjournalisten gewählt.

