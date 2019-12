Die Leichtathleten Malaika Mihambo und Niklas Kaul sowie die deutschen Skispringer sind die "Sportler des Jahres" 2019.

Die Preisträger wurden bei einer Umfrage unter 3000 stimmberechtigten Sportjournalisten gewählt und nahmen die Preise auf einer Gala in Baden-Baden entgegen. Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo hatte im Oktober in Doha mit 7,30 Metern unangefochten Gold gewonnen. Auf Platz zwei kam die Triathletin und Ironman-Weltmeisterin Anne Haug vor der Hindernisläuferin Gesa Krause. Diese hatte bei den Weltmeisterschaften die Bronze-Medaille gewonnen.



Bei den Männern lag der erst 21 Jahre alte Kaul vorn, der in Katar jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten geworden war. Der Mainzer sammelte mehr Punkte unter den Journalisten als der Triathlet Jan Frodenom, der in diesem Jahr erneut den Ironman auf Hawaii gewonnen hatte. Dritter wurde Skispringer Markus Eisenbichler, der in Südkorea nicht nur mit dem Team, sondern auch von der Großschanze Weltmeister wurde.



Die Skispringer wurden die "Mannschaft des Jahres" vor den Ruder-Weltmeistern des Deutschland-Achters. Dritte wurde das Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies, das überraschend die French Open gewonnen hatte.



Auf der Gala wurde auch der "Trainer des Jahres" ausgezeichnet, den der Deutsche Olympische Sportbund bestimmt. Der Preis ging an den Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer, der mit den Skispringerinnen bei der WM in Seefeld zwei Team-Goldmedaillen (Frauen und Mixed) sowie einmal Silber (Katharina Althaus) gewonnen hatte.