Die Leichtathleten Malaika Mihambo und Niklas Kaul sind die "Sportler des Jahres" 2019.

Die Preisträger wurden bei einer Umfrage unter 3.000 stimmberechtigten Sportjournalisten gewählt und nahmen die Preise auf einer Gala in Baden-Baden entgegen. Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo hatte im Oktober in Doha mit 7,30 Metern Gold gewonnen. Der 21-Jährige Kaul wurde in Doha jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten. Als "Mannschaft des Jahres" wurden in Baden-Baden die deutschen Skispringer geehrt.