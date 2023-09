Herzogenaurach

Sportministerkonferenz beschließt Feinkonzept der Spitzensportreform

Die Sportminister der Länder haben ein Feinkonzept zur Reform des Spitzensports und der Förderung verabschiedet. Der deutsche Leistungssport könne seinen Anspruch, in der Weltspitze konkurrenzfähig zu sein, "derzeit ganz überwiegend nicht einlösen", hieß es in dem Beschluss auf einer Konferenz in Herzogenaurach.

15.09.2023